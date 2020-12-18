Обзор иноСМИ: Россия обругала Германию за «лицемерную» политику 

Россия обругала Германию за «лицемерную» политику

Правительство Германии, в свою очередь, обвиняет Россию и Китай в блокировке поставок гуманитарной помощи ООН Сирию : страны требуют, чтобы гумпомощь доставляли только через пограничные пункты, подконтрольные правительственным силам Башара Асада . Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ответ заявил, что Совбез «бросает в беде» сирийское население из-за «лицемерного поведения» Германии. «Мы не будем скучать по вам», — сказал он уходящему из Совбеза Берлину.

Украина решила сделать Чернобыль всемирным наследием

Украина стремится включить Чернобыль в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Как пишет Smithsonian, с помощью статуса ЮНЕСКО Киев хочет гарантировать, что будущие поколения сохранят «зону отчуждения».

Правительство Украины представит список чернобыльских районов для ЮНЕСКО в марте, но окончательное решение международная организация примет не раньше 2023 года. В Киеве рассчитывают, что статус всемирного наследия будет способствовать развитию туризма, поможет регулировать поток людей, посещающих Чернобыль, и отпугнет «кладоискателей», которые забирают из «зоны отчуждения» сувениры.

Немецких монахинь обвинили в сутенерстве

Газета Süddeutsche Zeitung рассказала о серьезных обвинениях в адрес католического женского ордена «Нидербронские сестры»: утверждается, что в одном из приютов города Шпайер они закрывали глаза на насилие над детьми или даже занимались сутенерством.

Газета рассказала о 63-летнем Андреасе Кайле, который попал в тот приют пятилетним ребенком. Он утверждает, что в то время его неоднократно насиловал викарий епархии Шпайера Рудольф Мотценбеккер. По словам Кайля, монахини заставляли его и других детей участвовать в оргиях со взрослыми мужчинами: «Нидербронские сестры» якобы получали за это плату от насильников.

Аргентина ждет прививки для Путина

В Аргентине настороженно восприняли заявление президента России Владимира Путина о том, что он пока не сделал прививку от коронавируса, сообщает Bloomberg. Ранее сообщалось, что Аргентина планирует вакцинировать десять миллионов человек в первые несколько месяцев 2021 года с возможностью получения дополнительных пяти миллионов доз в марте.

«Те вакцины, которые сейчас поступают, — для граждан определенной возрастной категории, до таких, как я, вакцины еще не добрались», — сказал 68-летний Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Неназванный источник Bloomberg отметил, что Аргентина решила дождаться окончательных результатов испытания вакцины на людях старше 60 лет и только после этого начнет импортировать препарат.

Американец засудил родителей за выброшенные секс-игрушки

Житель Мичигана Дэвид Веркинг подал в суд на своих родителей, выбросивших его коллекцию редкого порно и секс-игрушек. Как сообщает New York Post, Веркинг оценил нанесенный ему ущерб в 25 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей).

Суд встал на сторону 42-летнего мужчины и решил, что родители должны компенсировать его потери. Аргументы матери и отца Веркинга судью не убедили: они подчеркивали, что просили сына, переехавшего к ним после развода с женой, чтобы он не приносил порно в дом.