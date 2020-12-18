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Москва

Алиев призвал говорить о конфликте в Карабахе в прошедшем времени 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Алиев: конфликт в Карабахе — уже история
Фото: РИА Новости
Конфликт в Нагорном Карабахе разрешён, и теперь о нём нужно говорить только в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Я полностью согласен с Владимиром Путиным в том, что о нагорнокарабахском конфликте мы должны говорить в прошедшем времени. Это уже история, — сказал Алиев на саммите Совета глав государств СНГ, который проходит в формате видеоконференции.

Азербайджанский лидер отметил стабильную ситуацию в регионе с того момента, как было подписано соглашение о прекращении огня. Алиев заметил, что за полтора месяца в Карабахе произошёл лишь один инцидент.

Это было спровоцировано неподконтрольными армянским властям группами ополченцев — по сути, боевиками. Инцидент был исчерпан в течение одного дня, — рассказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции высказался о принадлежности территорий Нагорного Карабаха. По его словам, регион с позиций международного права является частью Азербайджана. Путин напомнил, что Москва всегда придерживалась того, что Баку должны быть возвращены семь удерживаемых Арменией районов.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается в регионе полностью. За время миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение около 40 тысяч беженцев.
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Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ , Азербайджан
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