Американская медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Девушке стало плохо во время пресс-конференции в «ковидном» госпитале, где она рассказывала о своём самочувствии и о ситуации с COVID-19 в штате Теннесси.

Учреждение вошло в список больниц, получивших препарат от компании Pfizer . Гражданка пожаловалась на недомогание спустя несколько минут после введения вещества, передаёт портал "Царьград". Видео инцидента опубликовано на сайте YouTube.

Медик отвечала на вопросы журналистов. Внезапно она прервала выступление. Отошла на несколько метро от микрофона и упала в обморок. Окружающие успели её подхватить. В госпитали позже заявили, что головокружение и потеря сознания — не редкость после медицинских процедур — забора крови или сдачи анализов. Пресс-секретарь больницы Memorial спустя некоторое время рассказала, что Довер чувствует себя хорошо.

В США началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. На Аляске после получения прививки срочная медицинская помощь потребовалась ещё одному медицинскому работнику. По регламенту, установленному в Штатах, первыми вакцину должны получить сотрудники медслужб, а также постояльцы домов престарелых. По информации New York Times, один из сделавших прививку медиков почувствовал себя плохо после процедуры. Уже через десять минут после инъекции у него проявились симптомы, характерные для аллергической реакции, — припухлости под глазами, першение в горле и головокружение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития провёл исследование, которое показало, что в крови переболевших коронавирусом антитела сохраняются свыше полугода.