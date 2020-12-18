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Китай запретил полеты «Аэрофлота» на 2 месяца 

Павел Тиунов 29 минут назад
Китай запретил полеты «Аэрофлота» на 2 месяца
Фото: ТАСС
Китайские власти продлили запрет на полеты в Шанхай для «Аэрофлота», сообщает РИА Новости. В октябре и декабре авиакомпания привезла в крупнейших город КНР несколько десятков пассажиров, зараженных коронавирусом.
Журналисты напомнили хронологию событий. 2 октября в Шанхай прибыл самолет «Аэрофлота» из Москвы, на борту которого оказалось 8 пассажиров, сдавших впоследствии положительный тест на COVID-19. Через семь дней 9 октября «Аэрофлот» привез уже 11 человек, зараженных коронавирусом. В результате сотрудники Управления гражданской авиации КНР запретили российской авиакомпании выполнять рейс в течение недели.
В декабре ситуация повторилась. 4-го числа на борту авиалайнера «Аэрофлота» из российской столицы прибыло 11 «ковидных» пассажиров. В результате был введен запрет на выполнение рейса на четыре недели, начиная с 21 декабря.
Однако 11 декабря российская авиакомпания привезла еще 14 инфицированных пассажиров. 18-го числа Управление гражданской авиации КНР в итоге прибавило к еще не начавшим действовать санкциям еще четыре недели. В результате «Аэрофлоту» запрещено организовывать рейсы в Шанхай из Москвы на протяжении восьми недель.
Как сообщал «Рамблер», в марте на пике борьбы с пандемией коронавируса китайские власти потребовали от иностранных перевозчиков выполнять только один рейс в КНР в неделю. От авиакомпаний потребовали соблюдения всех мер по профилактике распространения коронавируса. Согласно правилам, на каждом рейсе должно быть не более 5 пассажиров, зараженных инфекцией. В случае, если их окажется больше, то компания должна приостановить полеты на неделю. Если количество инфицированных превышает десять человек, то запрет на авиасообщение вводится на четыре недели.
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В мире , Аэрофлот , РИА Новости
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