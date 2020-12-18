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Москва

В Белоруссии прошел флешмоб в чулках в поддержку «Мисс Белоруссия-2008» Ольги Хижинковой 

Александр Котлеткин 38 минут назад
В Белоруссии устроили массовый флэшмоб в поддержку арестованной обладательницы титула «Мисс Белоруссия-2008» и участницы конкурса «Мисс мира» Ольги Хижинковой. Фотографии в поддержку девушки появились в социальной сети Instagram под хэштегом #ЯМыХижинкова. Об этом сообщает Lenta.ru.
Девушки выкладывают снимки ног в колготках и чулках на фоне упаковок Conte, так как Хижинкова много лет была лицом этого бренда.
Ольга Хижинкова была задержана в Минске 8 ноября во время очередной акции протеста. 12 ноября суд Центрального района Минска назначил ей 15 суток ареста по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она находится под стражей уже больше месяца. Хижинкова должна была выйти на свободу 11 декабря, однако этого не произошло.
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