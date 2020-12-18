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Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов 

РИА Новости 57 минут назад
Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов
Фото: © Depositphotos / ralwel
Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 млн — университет Хопкинса
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, по состоянию на 18 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 75 019 857 человек. Более 1,6 миллиона скончались. Выздоровели более 42 миллионов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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