Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 млн — университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, по состоянию на 18 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 75 019 857 человек. Более 1,6 миллиона скончались. Выздоровели более 42 миллионов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.