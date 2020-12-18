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Москва

Алиев выступил в защиту Пашиняна 

РИА Новости 1 час назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в защиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что это не он создавал нынешнюю армию Армении, а экс-президенты страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Пашинян захотел провести реформу армии
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Роберт Кочарян , Серж Саргсян
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