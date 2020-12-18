В МИД Украины назвали условие для поездки Тихановской в Киев

Кулеба отметил, что готов к общению с Тихановской, в том числе к телефонным переговорам.

«Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была чёткая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в её же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнёт общаться со СМИ, первым вопросом будет: «Чей Крым?» И любой нечёткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что таким образом «заботится больше о ней, чем о себе».

В конце октября Кулеба заявил, что будет готов вести диалог и встречаться с представителями оппозиции Белоруссии , когда поймёт, какую внешнюю политику они намерены вести и какова их позиция по Крыму.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.