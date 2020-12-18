День Победы в Азербайджане 8 ноября станет выходным 

День Победы, учреждённый в Азербайджане 8 ноября в связи с событиями в Нагорном Карабахе, станет выходным. Соответствующий законопроект принял парламент республики.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил День Победы, приуроченный к завершению войны в Нагорном Карабахе, который будет ежегодно отмечаться 8 ноября.
В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
В регион были направлены российские миротворцы.