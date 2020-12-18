Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

День Победы в Азербайджане 8 ноября станет выходным 

RT на русском 1 час назад
День Победы в Азербайджане 8 ноября станет выходным
Фото: Reuters
День Победы, учреждённый в Азербайджане 8 ноября в связи с событиями в Нагорном Карабахе, станет выходным. Соответствующий законопроект принял парламент республики.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил День Победы, приуроченный к завершению войны в Нагорном Карабахе, который будет ежегодно отмечаться 8 ноября.
В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
В регион были направлены российские миротворцы.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
RT на русском: последние новости
Глава МИД Украины назвал условие для поездки Тихановской в Киев Глава МИД Украины назвал условие для поездки Тихановской в Киев Король Швеции назвал неудачным подход властей к борьбе с пандемией Король Швеции назвал неудачным подход властей к борьбе с пандемией Умер актёр Джереми Буллок Умер актёр Джереми Буллок
В мире , Ильхам Алиев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
00:31
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
Происшествия Криминал
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Лебедев официально стал бароном Сибири
00:47
Лебедев официально стал бароном Сибири
В мире Общество
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение