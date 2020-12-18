Медсестра упала в обморок после прививки Pfizer и попала на видео 

США медсестра больницы, расположенной в штате Теннесси, упала в обморок после вакцинации от коронавируса препаратом фирмы Pfizer . Инцидент произошел на пресс-конференции в больнице Memorial через 17 минут после того, как девушка сделала себе прививку.

Дежурившие в это время врачи заявили, что обморок медицинского работника никак не связан вакциной, такое состояние случается только после медпроцедур. Сама же работница здравоохранения пояснила, что с ней подобное происходит в случае, если она испытывает боль.