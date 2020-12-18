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Москва

Медсестра упала в обморок после прививки Pfizer и попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США медсестра больницы, расположенной в штате Теннесси, упала в обморок после вакцинации от коронавируса препаратом фирмы Pfizer. Инцидент произошел на пресс-конференции в больнице Memorial через 17 минут после того, как девушка сделала себе прививку.
Дежурившие в это время врачи заявили, что обморок медицинского работника никак не связан вакциной, такое состояние случается только после медпроцедур. Сама же работница здравоохранения пояснила, что с ней подобное происходит в случае, если она испытывает боль.
В мире , Видео , Происшествия , США , Pfizer
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