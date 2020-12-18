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В Испании собрались узаконить суицид с врачебной помощью 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
В Испании собрались узаконить суицид с врачебной помощью
Фото: РИА Новости
В Испании депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект, разрешающий эвтаназию и ассистированное самоубийство. Инициативу должен рассмотреть сенат страны, однако СМИ полагают, что закон, вероятно, будет принят.
В четверг испанские законодатели проголосовали за закон, декриминализирующий эвтаназию и ассистированное самоубийство, что делает вероятным присоединение Испании к числу стран, где неизлечимо больные пациенты могут легально получить помощь, чтобы покончить с собой, передает The New York Times.
Законопроект был представлен в феврале новым правительством премьер-министра Педро Санчеса, выступившим за исключение статьи в уголовном кодексе, запрещающей кому-либо оказывать помощь в смерти человека, страдающего неизлечимой болезнью.
За принятие закона проголосовали 198 депутатов нижней палаты парламента, против — 138, двое воздержались. Теперь закон должен рассмотреть сенат, и он, по предположениям местных СМИ, его поддержит. Если инициатива преодолеет оставшееся парламентское препятствие, то она сможет вступить в силу уже следующей весной.
Закон предполагает возможность для неизлечимо больного пациента выбирать между эвтаназией, выполняемой медицинским работником, или ассистированным самоубийством, которое может произойти дома.
Ассистированный суицид — это самоубийство, совершаемое с использованием помощи другого человека. Термин часто применяется как взаимозаменяемый с термином «ассистированный врачом суицид» / «суицид с врачебной помощью»; это предполагает, что врач предоставляет человеку знания или средства (или и то и другое), необходимые для совершения самоубийства.
Ассистированный суицид отличается от эвтаназии, так как при ней врач самостоятельно управляет средством, приводящим к смерти.
Такие страны, как Бельгия, Канада, Колумбия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария уже одобрили некоторые формы законодательства, охватывающего вопросы оказания помощи умирающим. В США несколько штатом, в том числе Калифорния, Колорадо и Орегон, позволяют пациентам получать смертельные рецепты, если они неизлечимо больны. Кроме того, год назад Западная Австралия стала вторым штатом Австралии, принявшим закон об оказании помощи умирающим.
Между тем в Мадриде в четверг группа демонстрантов собралась у здания парламента, чтобы выступить против нового закона под бой похоронных барабанов, некоторые размахивали знаками с черепами и скрещенными костями.
Отмечается, что консервативные депутаты проголосовали против этого закона, заявив, что правительство торопится с важными изменениями без достаточных общественных дебатов. Депутат от ультраправой партии Вокс Лурдес Мендес заявила, что этот закон равнозначен «подписанию смертных приговоров для самых слабых».
Кроме того, церковь в Испании решительно выступает против идеи декриминализации эвтаназии или ассистированного самоубийства.
При этом последние опросы общественного мнения показали, что большинство испанцев одобряют право выбора такой смерти.
Ранее в Нидерландах предложили разрешить эвтаназию для неизлечимо больных детей.
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Комментарии
В мире , Педро Санчес , New York Times , Испания
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