Сын российского банкира стал бароном Сибири в Британии

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Москва

Ставший бароном Сибирским сын банкира принес присягу и попал на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Сын банкира Александра Лебедева получил от королевы Великобритании титул барона Хэмптонского и Сибирского и стал пожизненным пэром. На получение официального звания предпринимателя Евгения Лебедева номинировал премьер-министр страны Борис Джонсон за заслуги в области медиаиндустрии, а также благотворительную деятельность.
Лебедев-младший принес присягу и официально стал бароном Лебедевым из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации. Соответствующее видео с торжественного мероприятия опубликовано в Telegram-канале Life SHOT.
В мире , Видео , Общество , Борис Джонсон , Евгений Лебедев , Александр Лебедев
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