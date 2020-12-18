Сын российского банкира стал бароном Сибири в Британии

Лебедев-младший принес присягу и официально стал бароном Лебедевым из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации. Соответствующее видео с торжественного мероприятия опубликовано в Telegram-канале Life SHOT.