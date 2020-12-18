СВР рассекретила переговоры Запада с Гитлером за спиной СССР

Российская Служба внешней разведки рассекретила шифровку от советского агента, работавшего в 1945 году в Англии , о том, что Запад договаривается с немецкими генералами за спиной СССР, сообщает РИА Новости. Фашисты должны были открыть фронт перед союзниками, но продолжить воевать с Красной Армией.

Шифровка датирована 12 апреля 1945 года. В центр ее направил агент с позывным «Боб». В сообщении он подчеркнул, что фашистские войска отступают по договоренности с союзниками, достигнутой на переговорах в Швейцарии. На встрече присутствовали немецкие генералы, а также англо-американская делегация.

«По этой договоренности немцы открыли фронт союзникам, но будут продолжать сопротивление на востоке, чтобы не допустить в Берлин Красную Армию», — говорится в документе.

«Боб» также прояснил судьбу немецкого золота, захваченного американцами в Бельгии. Драгметалл переместили в соляную шахту. При этом немцы сами охраняли свой золотой запас, а выдал золотой запас представителям США сам вице-директор рейхсбанка, который для этого специально приехал из Берлина.