Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Назван виновник новой холодной войны 

Артём Кульша 41 минуту назад
Сенатор обвинил НАТО в развязывании новой холодной войны
Фото: Reuters
НАТО виновно в новой холодной войне. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее журналист «Би-би-си» спросил его, считает ли Россия себя хоть сколь-нибудь ответственной за ухудшение своих отношений с Западом или считает себя белой и пушистой.
Президент ответил, что, по сравнению с Западом, Россия белая и пушистая, потому что освободила некоторые страны и народы от советского диктата, тогда как НАТО не выполнило обещание не развиваться на восток.
Он напомнил, что не Россия вышла из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, ее военный бюджет — шестой в мире по размеру, а зарубежных баз у нее всего две-три на террористически опасных направлениях.

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом "Би-би-си" задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — написал в твиттере Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

В комментариях некоторые пользователи социальной сети высказали мнение, что в новой холодной войне виноват «тот, кто с пьяных глаз вывел войска из ГДР, а потом также с пьяных глаз в Беловежской пуще убил Советский Союз и потом слезно благодарил Америку за это и просил Господа ее хранить».
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Комментарии 1
В мире , Армия , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Видео подробностей суда над военным Украины
00:28
Видео подробностей суда над военным Украины
Армия
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
00:55
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
Происшествия Статьи
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
01:16
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
Армия
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
01:48
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
Армия
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
01:10
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
В мире
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
01:36
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
Происшествия
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
02:28
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение