Сенатор обвинил НАТО в развязывании новой холодной войны

НАТО виновно в новой холодной войне. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.

С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошёл к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Чёрное и Балтийское моря. А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 17, 2020 Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин дал пресс-конференцию. В ходе нее журналист «Би-би-си» спросил его, считает ли Россия себя хоть сколь-нибудь ответственной за ухудшение своих отношений с Западом или считает себя белой и пушистой.

Президент ответил, что, по сравнению с Западом, Россия белая и пушистая, потому что освободила некоторые страны и народы от советского диктата, тогда как НАТО не выполнило обещание не развиваться на восток.

Он напомнил, что не Россия вышла из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, ее военный бюджет — шестой в мире по размеру, а зарубежных баз у нее всего две-три на террористически опасных направлениях.

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом "Би-би-си" задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — написал в твиттере Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

В комментариях некоторые пользователи социальной сети высказали мнение, что в новой холодной войне виноват «тот, кто с пьяных глаз вывел войска из ГДР, а потом также с пьяных глаз в Беловежской пуще убил Советский Союз и потом слезно благодарил Америку за это и просил Господа ее хранить».