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Москва

Работа на барже «Фортуна» попала на видео 

Вадим Дроздов 46 минут назад
Трубоукладочная баржа (ТУБ) "Фортуна" — это якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Построена на судоверфи в Шанхае в 2010 году, модернизирована в 2011 году.
В соответствии с записью в реестре, владельцем судна со вчерашнего дня является ООО «КВТ-Рус». Ранее баржей владела компания «Универсальная транспортная группа», которая ранее приобрела судно у гонконгской компании Strategic Mileage.
Компания МРТС, участвовавшая в постройке российского участка газопровода «Северный поток-2», заявила, что не намерена укладывать трубы в водах Дании. В аренде у МРТС находится баржа «Фортуна», которую ранее связывали с проектом
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