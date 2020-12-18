Снежный апокалипсис в Японии попал на видео 

Японии за последние 2 дня выпало рекордное количество осадков. В результате сильнейшего снегопада пострадало 13 человек. Были отменены десятки авиарейсов.

Снегопад в северных префектурах Ниигата, Акита и Иватэ, а также в районах вдоль побережья Японского моря начался в ночь на 15 декабря, с той поры выпало от 1 до 1,6 метров осадков. Это примерно вчетверо выше нормы для этой поры года.

Согласно информации полиции соседей префектуры Акита: 30 автомобилей были остановлены на шоссе недалеко от границы префектуры после 1:00 в среду из-за застрявшего в снегу прицепа. 15-километровый участок шоссе был перекрыт примерно на четыре часа для разгрузки автомобилей, а сама дорога вновь открылась в 5:30 утра.