В Карабах вернулись более 42 тыс. беженцев

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены 306 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 42 тыс. беженцев", — говорится в сообщении.