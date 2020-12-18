Страны НАТО во главе с Соединенными Штатами продолжают использовать политику двойных стандартов в отношении своих конкурентов. Когда речь заходит о ядерном оружии, Североатлантический альянс придерживается позиции «мне можно, а вам нельзя». О том, насколько такая стратегия эффективна для мировой безопасности, рассуждают аналитики китайского издания. Обозреватели из Поднебесной указывают, что страны НАТО в последнее время делают немало противоречивых и даже нелогичных заявлений по поводу контроля за ядерными видами вооружения. Авторы статьи анализируют недавнее публичное заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мировой ядерный арсенал должен быть сокращен.
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
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