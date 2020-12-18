На Украине выдвинули ультиматум Тихановской 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции "Новое время" заявил, что перед посещением страны, экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо определиться с позицией по поводу "российской агрессии против Киева".
По его словам, этот вопрос находится в "ее собственных интересах".
"По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: "Чей Крым?" И любой нечеткий ответ сыграет против Тихановской", — сказал министр.
При этом Кулеба отметил, что готов в любой момент общаться с Тихановской по телефону, а он, выдвигая условия, в первую очередь заботится о ней самой.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов.
Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.