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Москва

Италия объявила себя «красной зоной» из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Италия объявила себя «красной зоной»
Фото: Reuters
Италия объявила себя «красной зоной» из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Страна уходит на общенациональный карантин с 24 декабря по 6 января. По словам Конте, для граждан будет установлен запрет на выход из дома без надобности. Также запрещается переезжать из региона в регион. Все магазины, за исключением продуктовых, будут закрыты. Останутся открытыми парикмахерские, а предприятия общепита смогут работать в режиме доставки или «на вынос».
18 декабря сообщалось, что с 26 числа Австрия уже в третий раз с начала пандемии введет локдаун. В стране будет прекращена торговля, кроме магазинов первой необходимости и аптек, а также будут действовать ограничения на выход населения из дома. Для граждан, которые согласятся принять участие в бесплатном тестировании на вирус, карантин продлится до 18 января, а для тех, кто откажется от сдачи тестов, режим ограничений будет действовать до 24 января.
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