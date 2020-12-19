Италия объявила себя «красной зоной» из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Страна уходит на общенациональный карантин с 24 декабря по 6 января. По словам Конте, для граждан будет установлен запрет на выход из дома без надобности. Также запрещается переезжать из региона в регион. Все магазины, за исключением продуктовых, будут закрыты. Останутся открытыми парикмахерские, а предприятия общепита смогут работать в режиме доставки или «на вынос».