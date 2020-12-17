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На Украине засудят повредившего корабль «на глазах у НАТО» военного 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине засудят повредившего корабль «на глазах у НАТО» военного
Фото: РИА Новости
В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера «Скадовск» за повреждение судна на совместных учениях с НАТО, сообщила специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.
По данным стороны обвинения, в июле 2017 года во время учений Sea Breeze военнослужащий, зная о неподготовленности катера, вышел в Черное море. В дальнейшем он во время маневрирования на Дунае допустил ошибку и совершил посадку судна на мель, говорится на сайте ведомства.
Ущерб, нанесенный военной части, составил 1 млн 350 тыс. гривен (более 48 тыс. долларов). Обвиняемому предъявлен иск о взыскании с него ущерба, отмечается в сообщении.
Sea Breeze («Си Бриз») — многонациональные военные учения на Украине, которые проводятся в сотрудничестве с вооруженными силами Соединенных Штатов.
Сообщалось, что в 2020 финансовом году США поставили Украине вооружение и военное оборудование на рекордные 510 млн долларов.
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В мире , НАТО , США , Южный
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