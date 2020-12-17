На Украине засудят повредившего корабль «на глазах у НАТО» военного 

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В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера «Скадовск» за повреждение судна на совместных учениях с НАТО , сообщила специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины

По данным стороны обвинения, в июле 2017 года во время учений Sea Breeze военнослужащий, зная о неподготовленности катера, вышел в Черное море. В дальнейшем он во время маневрирования на Дунае допустил ошибку и совершил посадку судна на мель, говорится на сайте ведомства.

Ущерб, нанесенный военной части, составил 1 млн 350 тыс. гривен (более 48 тыс. долларов). Обвиняемому предъявлен иск о взыскании с него ущерба, отмечается в сообщении.

Sea Breeze («Си Бриз») — многонациональные военные учения на Украине, которые проводятся в сотрудничестве с вооруженными силами Соединенных Штатов.