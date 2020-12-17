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Москва

Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что испытывает обиду от нежелания своего российского коллеги Сергея Лаврова контактировать.

"Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим — ни в "нормандском формате", ни в двустороннем. Поэтому, когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", — заявил глава МИД Украины радио "Новое время".

По словам Кулебы, у глав внешнеполитических ведомств должен быть канал коммуникаций, потому что таким образом устроены международные отношения.
Как подчеркнул украинский министр, он всегда готов к разговору с Лавровым и считает, что им есть что сказать друг другу.

"Я ни в коем случае не антироссийский, я 100 процентов проукраинский. Я как министр — еще и иностранных дел — не могу быть против какой-либо страны по определению. Потому что нам с каждой страной так или иначе нужно иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным партнером или надежным, но нужно иметь дело. Поэтому я решительно отбрасываю обвинения в том, что я антироссийский", — заключил Кулеба.

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В мире , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , МИД , Киев , Москва
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