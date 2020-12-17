Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка 

"Я ни в коем случае не антироссийский, я 100 процентов проукраинский. Я как министр — еще и иностранных дел — не могу быть против какой-либо страны по определению. Потому что нам с каждой страной так или иначе нужно иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным партнером или надежным, но нужно иметь дело. Поэтому я решительно отбрасываю обвинения в том, что я антироссийский", — заключил Кулеба.