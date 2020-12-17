Коронавирус вошел в тройку причин смерти в США

Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) в октябре вышло на третье место среди причин смерти в США . Коронавирус уступил в этом отношении только болезням сердца и злокачественным опухолям, свидетельствуют данные американских медиков, опубликованные в журнале JAMA.

«Каждый день СМИ сообщают о растущем числе заразившихся [коронавирусом] и жертв COVID-19, однако представить масштабы эпидемии достаточно тяжело, не опираясь на другие данные. Мы сравнили то, как много жизней унес коронавирус в этом году по сравнению с другими угрозами для выживания представителей всех возрастных групп и пришли к выводу, что в октябре этого года он вышел на третье место среди всех причин смерти для людей в возрасте от 45 до 85 лет», — приводит данные американских медиков ТАСС.

Согласно последним данным, число выявленных случаев коронавируса в США превысило 17 млн, а число умерших от инфекции составляет 314 тыс. После временного спада в статистике заражений и смертей летом 2020 года, осенью и зимой ситуация стала ухудшаться: в США ежедневно заражаются свыше 200 тыс. человек, около 3-3,5 тыс. американцев умирают.

Группа американских медиков под руководством Стивена Вульфа , профессора Университета Виргинии в Ричмонде (США), детально изучила то, как менялся уровень смертности в США, связанный с коронавирусной инфекцией, в марте — октябре 2020 года. Медики сопоставили этот показатель с данными по смертности от других причин среди американцев всех возрастных категорий. Анализ показал, что экспоненциальный рост пандемии в начале осени 2020 года повторно вывел коронавирус в число трех главных причин смерти среди всех возрастных категорий, за исключением детей, подростков и молодых людей. Последние в отличие от всех остальных групп населения значительно чаще умирали от передозировки наркотиков, суицидов и насилия, чем от рака, болезней сердца или коронавируса.

Другим необычным исключением были самые пожилые жители США — в этой возрастной категории коронавирус вышел на второе место, несколько опередив раковые опухоли, но значительно уступая сердечно-сосудистым заболеваниям.

При этом, как подчеркивают медики, их оценки «являются очень консервативными», так как они не учитывают данные за ноябрь и декабрь, а также включают в себя информацию, собранную летом, а не только текущую статистику. Как ожидают ученые, к концу году COVID-19 может выйти на первое место среди причин гибели взрослых американцев всех возрастов, если ситуация резко не изменится к лучшему.