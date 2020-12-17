Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Глава государства отправился в семидневную изоляцию, но, как сообщается, «продолжит работать и осуществлять свою деятельность дистанционно».
Некий близкий к Макрону источник, на который ссылается Le Monde, сообщил, что у жены президента Брижит Макрон нет никаких симптомов болезни, но она также отправилась в изоляцию. И именно это обсуждается больше всего, говорит независимая журналистка во Франции Анастасия Кириленко.
Анастасия Кириленко независимая журналистка «Стало известно только сегодня утром, что у Макрона положительный тест на коронавирус. Он самоизолировался на неделю. Сообщается, что за время этой недели он будет продолжать работать. Также ушел на изоляцию премьер-министр, потому что с ним контактировал Макрон, естественно, и глава Национальной ассамблеи. И даже премьер-министр Испании тоже ушел на изоляцию, потому что на днях он встречался с Макроном. Но, в целом, это воспринимается как какая-то рутинная новость. Жена Макрона, оказалось, не заболела. Вот это обсуждается: все-таки не все, кто контактировал с Макроном, заболели. Понятно, что все носили маски, и пока что достоверно известно только про него самого. Желают побыстрее выздороветь. Премьер Борис Джонсон написал по-французски ему: „Мой друг, выздоравливай скорее“. Борис Джонсон, который сам болел, отлично владеет французским и вспомнил по этому случаю. 27 декабря уже начинают какой-то вакцинации в Евросоюзе, в том числе во Франции».
Президент России Владимир Путин пожелал Макрону «скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», сообщает пресс-служба Кремля.