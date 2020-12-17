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Москва

Пока вы не уснули: Врачам понадобилась «неотложка» после прививки Pfizer в США 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Врачам понадобилась «неотложка» после прививки Pfizer в США
Фото: ТАСС
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Путин заявил, что Карабах является частью Азербайджана

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Впервые зафиксирован радиосигнал от экзопланеты

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Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Комментарии 3
В мире , Харви Смит , Геннадий Кернес , Никол Пашинян , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Pfizer , РИА Новости , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Reuters , New York Times
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