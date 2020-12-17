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Москва

ЕС ввел в действие третий список санкций против Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
ЕС ввел в действие новые санкции против Белоруссии
Фото: Reuters
Евросоюз ввел в действие третий пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Третий список санкций содержит имена еще 29 граждан страны и наименования семи организаций.
Так, в черных список попали предприятия оборонно-промышленного комплекта МЗКТ, АГАТ, Белтехэкспорта, а также управление делами президента Белоруссии.
Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении белорусского генпрокурора Александра Конюка, вице-премьера страны Анатолия Сивака, главы телерадиовещания Белоруссии Ивана Эйсмонта и министра информации страны Игоря Луцкого.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
Между тем западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, в том числе Лукашенко. Евросоюз последовательно подготовил уже два санкционных списка.
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В мире , Анатолий Сивак , Иван Эйсмонт , Александр Лукашенко , ЕС
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