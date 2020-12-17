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Польша решила ввести трехнедельный локдаун 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Польша вводит трехнедельный локдаун
Фото: РИА Новости
Власти Польши с 28 декабря вводят общенациональный карантин на фоне распространения коронавируса. Карантин будет действовать три недели, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — передает его заявление ТАСС.

Как пояснил министр, во время локдауна не будут работать гостиницы, ранее принимавшие клиентов, путешествующих по служебной необходимости. Также запрещена работа горнолыжных курортов. Помимо этого, будут введены ограничения на передвижение в новогоднюю ночь: они будут действовать с 21.00 31 декабря до 06.00 следующего дня.
Во вторник жесткие ограничения по коронавирусу ввела Дания. Кроме того, жесткий карантин из-за коронавируса собирается не позднее 16 декабря ввести Германия.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Польша
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