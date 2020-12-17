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Москва

В часах сгоревшего собора Нотр-Дам установят детали с российского завода 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Российский завод восстановит часы сгоревшего собора Нотр-Дам
Фото: JB Autissier via imago-images.de/Global Look Press
Специалисты российского завода «Ракета» помогут воссоздать механизм часов сгоревшего собора Нотр-Дам в Париже.
Французские часовщики для реконструкции часов создали ассоциацию. В числе первых в неё вступили мастера питерского завода. Во Франции технология производства подобных часов не сохранилась, однако у «Ракеты» есть опыт создания самого большого часового механизма в мире. Так, в частности, часы, установленные в Центральном детском магазине в Москве, весят 4,5 тонны и состоят из пяти тысяч деталей.
В настоящее время российские мастера приступили к изучению конструкции механизма часов Нотр-Дама Collin, чтобы выяснить, какие детали они смогут воссоздать на предприятии, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз завода.
Механизм Collin управлял четырьмя циферблатами на соборе Парижской Богоматери. Он был произведён в 1867 году, но не устоял перед пожаром.
Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.
Как писал NEWS.ru, в мае 2019 года депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Согласно документу, на восстановление памятника архитектуры отводится пять лет. Для лиц, жертвующих средства на восстановление собора, проект предусматривает налоговые льготы.
В июне 2019 года начался последний этап демонтажа строительных лесов вокруг собора. Их установили в апреле 2019 года до пожара. Для специалистов снятие конструкций было «настоящей головоломкой». Леса состояли из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Конструкция не обрушилась во время пожара. Чтобы не допустить разрушения и провести безопасный демонтаж, строителям пришлось установить вокруг вторые леса.
В августе 2019 года специалисты приступили к реставрации и очистке большого органа Нотр-Дама. Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью, инструмент был полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года. данный орган был «голосом собора с 1733 года», он состоит примерно из восьми тысяч труб, которые разделены на 115 регистров.
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В мире , Lenta.ru , Москва , Париж , Санкт-Петербург , Франция
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