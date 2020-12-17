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Киев направил ноту в МИД Боснии из-за подарка Лаврову 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 2 часа назад
Киев направил ноту в МИД Боснии из-за подарка Лаврову
Фото: ТАСС
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД балканской республики с требованием объяснить происхождение православной иконы, «объекта культурного наследия Украины», которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево 14 декабря.

«Посольство считает, что непредоставление публичного и неоспоримого, недвусмысленного опровержения со стороны руководства Боснии и Герцеговины… будет означать поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины», — передает сообщение украинского диппредставительства РИА «Новости».

Уточняется, что боснийский МИД перенаправил ноту на рассмотрение в президиум страны. Как говорится в сообщении, Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево (часть республики Сербской БиГ) получил в подарок от сербского члена президиума БиГ Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой 300 лет.
Напомним, в понедельник глава российского МИД обсудил с Додиком создание вакцины от коронавируса.
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В мире , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Бахчисарай , Босния и Герцеговина , Луганск , Польша , Республика Крым , Симферополь , Феодосия
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