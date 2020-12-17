Киев направил ноту в МИД Боснии из-за подарка Лаврову 

«Посольство считает, что непредоставление публичного и неоспоримого, недвусмысленного опровержения со стороны руководства Боснии и Герцеговины… будет означать поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины», — передает сообщение украинского диппредставительства РИА «Новости».

Уточняется, что боснийский МИД перенаправил ноту на рассмотрение в президиум страны. Как говорится в сообщении, Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево (часть республики Сербской БиГ) получил в подарок от сербского члена президиума БиГ Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой 300 лет.