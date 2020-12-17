Во Львове обрадовались смерти мэра Харькова Кернеса

Если кратко, то, исходя из размещённых материалов касательно новости о смерти названного градоначальника, часть львовян устроила форменную «пляску на костях» усопшего.

Часть из шквала злорадных комментариев, объединённых лозунгом «сепару сепарская смерть», даже в западноукраинских СМИ назвали «реакцией за гранью человечности».

Специфика подобного львовского реагирования в том, что оно, несмотря на садистские оттенки, всегда связывается с показной верой в Бога.

«Пусть Бог ведет, куда заслужил — или в рай, или в ад, но не в украинский. Может, там есть справедливость и черти его затянут в ад российский, он очень этого хотел», -цитирует издание «Страна» львовянку Галину Палисаду.

Ей вторит ещё один уроженец Галичины Назар Луцишин: «На одного ватника меньше. Бог палкой не бьет, всем такое придет, кто не любит Украину!».

Не обошли стороной западноукраинские националисты и перспективы Харькова, расположенного всего в нескольких десятках километров от границы с РФ.

«После промосковского мэра начнётся битва за Харьков! А будут местные сопротивляться — применим «Грады», — передают украинские СМИ реакцию «патриотов».