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«После промосковского начнётся битва за Харьков!»: во Львове злорадствуют над смертью Кернеса 

Свободная пресса 2 часа назад
Во Львове обрадовались смерти мэра Харькова Кернеса
Фото: ТАСС
СМИ Украины опубликовали «львовский дайджест», посвящённый смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Если кратко, то, исходя из размещённых материалов касательно новости о смерти названного градоначальника, часть львовян устроила форменную «пляску на костях» усопшего.
Часть из шквала злорадных комментариев, объединённых лозунгом «сепару сепарская смерть», даже в западноукраинских СМИ назвали «реакцией за гранью человечности».
Специфика подобного львовского реагирования в том, что оно, несмотря на садистские оттенки, всегда связывается с показной верой в Бога.

«Пусть Бог ведет, куда заслужил — или в рай, или в ад, но не в украинский. Может, там есть справедливость и черти его затянут в ад российский, он очень этого хотел», -цитирует издание «Страна» львовянку Галину Палисаду.

Ей вторит ещё один уроженец Галичины Назар Луцишин: «На одного ватника меньше. Бог палкой не бьет, всем такое придет, кто не любит Украину!».
Не обошли стороной западноукраинские националисты и перспективы Харькова, расположенного всего в нескольких десятках километров от границы с РФ.
«После промосковского мэра начнётся битва за Харьков! А будут местные сопротивляться — применим «Грады», — передают украинские СМИ реакцию «патриотов».
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Комментарии
В мире , Геннадий Кернес , Львов , Львовский , Московская область , Харьков
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