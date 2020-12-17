Стив Розенберг из «Русской службы Би-би-си» спросил, чувствует ли Путин часть ответственности за ухудшение отношений или считает российских политиков «белыми и пушистыми».

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом, и все буду делать в интересах государства», — заявил президент.

По его мнению, по сравнению с Западом Россия — «белая и пушистая» или, как минимум, «благообразная».

«Мы услышали ваши обещания, что НАТО не будет расширяться на восток. Но НАТО расширяется. Это мы что ли вышли из договора о ракетах средней и малой дальности?» — возмутился президент.

Путин отметил, что американцы также вышли из Договора по открытому небу».

«Вы [Великобритания — прим.ред.], как страна НАТО, будете над нами летать и передавать информацию американцам? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки и не можем элементарные вещи анализировать?» — сказал Путин.

По его словам, из-за политики Запада Россия разрабатывает новое оружие, но все еще призывает «жить дружно».

Как писал «Рамблер», ранее высокопоставленные дипломаты и военнослужащие направили The Times письмо , в котором заявили о риске «непреднамеренного» военного конфликта между Россией и Западом.

По их мнению, отношения между Россией и западными странами находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

«Соглашения, которые защищали нас 30 лет назад, больше не действуют или ослабевают», — подчеркивается в письме, которое подписали 145 человек.

Они призвали возобновить диалог между Россией и НАТО и «повысить стабильность за счет повышения прозрачности, предотвращения опасных военных действий и предоставления специальных каналов связи».