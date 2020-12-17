Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Почему считаете нас придурками?»: Путин об отношениях с Западом 

Мария Иванова 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения с Западом испортились не по вине России. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Стив Розенберг из «Русской службы Би-би-си» спросил, чувствует ли Путин часть ответственности за ухудшение отношений или считает российских политиков «белыми и пушистыми».

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом, и все буду делать в интересах государства», — заявил президент.

По его мнению, по сравнению с Западом Россия — «белая и пушистая» или, как минимум, «благообразная».

«Мы услышали ваши обещания, что НАТО не будет расширяться на восток. Но НАТО расширяется. Это мы что ли вышли из договора о ракетах средней и малой дальности?» — возмутился президент.

Путин отметил, что американцы также вышли из Договора по открытому небу».

«Вы [Великобритания — прим.ред.], как страна НАТО, будете над нами летать и передавать информацию американцам? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки и не можем элементарные вещи анализировать?» — сказал Путин.

По его словам, из-за политики Запада Россия разрабатывает новое оружие, но все еще призывает «жить дружно».
Как писал «Рамблер», ранее высокопоставленные дипломаты и военнослужащие направили The Times письмо, в котором заявили о риске «непреднамеренного» военного конфликта между Россией и Западом.
По их мнению, отношения между Россией и западными странами находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

«Соглашения, которые защищали нас 30 лет назад, больше не действуют или ослабевают», — подчеркивается в письме, которое подписали 145 человек.

Они призвали возобновить диалог между Россией и НАТО и «повысить стабильность за счет повышения прозрачности, предотвращения опасных военных действий и предоставления специальных каналов связи».
Комментарии
В мире , Видео , Владимир Путин , НАТО , Русская служба BBC , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение