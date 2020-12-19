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Москва

United Airlines возобновит эксплуатацию Boeing 737 MAX 11 февраля 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
United Airlines возобновляет эксплуатацию Boeing 737 MAX
Фото: EPA
Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines планирует возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 11 февраля 2021 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.
По его данным, авиаперевозчик планирует совершать рейсы Boeing 737 MAX из аэропортов в Денвере (штат Колорадо) и Хьюстоне (штат Техас). United Airlines станет второй авиакомпанией из США после American Airlines, которая снова поднимет в воздух самолеты этой серии.
Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон 18 ноября подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. Авиакомпания American Airlines информировала о решении обслуживать по два полета в день этих лайнеров с пассажирами на борту по маршруту Майами — Даллас, начиная с 29 декабря и до 4 января 2021 года. Авиаперевозчик в дальнейшем планирует довести число таких рейсов до 36 в сутки.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
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Комментарии
В мире , Катастрофы , Происшествия , Стивен Диксон , Boeing , ЕС , Бразилия , Нью-Йорк , США
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