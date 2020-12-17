Макрон самоизолировался в Версале

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Президент Франции Эмманюэль Макрон , у которого ранее был диагностирован коронавирус, находится на самоизоляции в своей загородной резиденции Лантерн в Версале (департамент Ивелин). Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM

По его сведениям, французский лидер покинул Елисейский дворец в четверг вечером. Отмечается, что его супруги Брижит Макрон , результаты теста на коронавирус которой оказались отрицательными, с ним нет.

Как отмечают специалисты, президент Франции должен находиться на самоизоляции не меньше семи дней. По информации BFM, у Макрона наблюдаются симптомы заражения — кашель, усталость, повышенная температура.

Ранее в четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер "продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно".

Вслед за Макроном на самоизоляцию был вынужден уйти премьер-министр Франции Жан Кастекс. Глава правительства уже сделал ПЦР-тест на COVID-19, он дал отрицательный результат.