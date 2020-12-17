Путин раскрыл свое отношение к Эрдогану

Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит пресс-конференция Путина. Он отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве. В частности, журналисты поинтересовались его мнением об Эрдогане.

«Это человек, который держит слово, мужчина», — ответил российский лидер.

Он высказал мнение, что его турецкий коллега не виляет хвостом и идет до конца, если считает нечто выгодным для Турции. Путин назвал это качество Эрдогана элементом прогнозируемости, очень важным для понимания того, с кем имеешь дело. Также он признался, что зачастую его с турецким коллегой взгляды расходятся, порой они и вовсе противоположные.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которую воспринимает как ключевую страну в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.

Тогда же он заявил, что Турция не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в случае введения санкций со стороны США. На днях Вашингтон запретил выдачу Управлению оборонной промышленности Турции лицензий и разрешений на экспорт и заморозил активы служащих ведомства в США.