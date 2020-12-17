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Москва

Лукашенко призвал не надеяться на 2021 год 

Lenta.ru 17 минут назад
Лукашенко призвал не надеяться на 2021 год
Фото: Maxim Guchek / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не надеяться на то, что 2021 год будет хорошим. Его заявление на встрече с губернатором Минской области Александром Турчиным публикует БЕЛТА.
Как доложил Турчин, за 11 месяцев текущего года валовой региональный продукт области зафиксирован на уровне 99,9 процента.
Лукашенко назвал такие итоги неплохими.

«Но как экономист ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что у нас происходит вокруг. Поэтому будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сравнил пандемию коронавируса с лакмусовой бумажкой для политических союзов. По его словам, 2020 год стал настоящим испытанием для систем здравоохранения и экономик всех стран.

«Пандемия на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее», — сказал президент Белоруссии на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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В мире , Александр Лукашенко
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