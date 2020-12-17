Лукашенко призвал не надеяться на 2021 год 

«Но как экономист ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что у нас происходит вокруг. Поэтому будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть», — отметил белорусский лидер.