Пока вы в маске: найдена причина тяжелого течения COVID-19 

Найдена причина тяжелого течения COVID-19

Американские ученые выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. Это объясняет, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно, а другие серьезно болеют или умирают.

"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от COVID-19

Презентацию плана провел министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло в присутствии президента Жаира Болсонаро, который накануне прямо заявил о том, что не собирается участвовать в вакцинации.

Путин рассказал, чего не хватает российской вакцине от COVID

Российская вакцина от коронавируса хорошая, но до сих пор не хватает оборудования для ее производства в необходимом количестве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Петербург по смертности от ковида вновь "выбился в лидеры"

За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 79 летальных исходов, вызванных заболеванием COVID-19. Это на три случая больше, чем в Москве, на десять случаев больше, чем в Петербурге сутками ранее, и составляет 13,5% от общероссийской суточной смертности от ковида.

Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результат оказался положительным. Как сообщает в четверг пресс-служба Елисейского дворца, глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней.

ВОЗ посоветовала европейцам встречать Новый год на улице

Всемирная организация здравоохранения посоветовала жителям Европы в связи с пандемией COVID-19 встречать Новый год и Рождество на улицах. Соответствующие рекомендации ВОЗ разместила на своем сайте.

Путин высказался о происхождении коронавируса

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном происхождении коронавируса, отметил, что слухов на этот счет много, однако никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет.