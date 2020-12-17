«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар

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Москва

Опубликовано видео задержания членов «русской мафии» в Испании 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Испанские полицейские совместно с EuRoPol задержали свыше 20 человек по делу о «русской мафии». Как предполагают правоохранители, задержанные проникли в госструктуры и избегали уголовного преследования, подкупая чиновников.
В силовом ведомстве прошедшая накануне спецоперация против мафиозной структуры из Восточной Европы названа крупнейшей за последнее десятилетие. По предварительным данным, в нее входили восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана и один алжирец. Преступная группировка занималась отмыванием денег.
В мире , Видео , Криминал , Происшествия
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