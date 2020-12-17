«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар

Испанские полицейские совместно с EuRoPol задержали свыше 20 человек по делу о «русской мафии». Как предполагают правоохранители, задержанные проникли в госструктуры и избегали уголовного преследования, подкупая чиновников.

В силовом ведомстве прошедшая накануне спецоперация против мафиозной структуры из Восточной Европы названа крупнейшей за последнее десятилетие. По предварительным данным, в нее входили восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана и один алжирец. Преступная группировка занималась отмыванием денег.