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Москва

«Удар русского молота»: в Китае ждут пресс-конференцию Путина 

Павел Тиунов 1 час назад
Китайцы каждый год смотрят пресс-конференцию Путина
Фото: ТАСС
В Китае каждый год пристально следят за пресс-конференцией президента России Владимира Путина, сообщает «Царьград». Прямая линия с главой государства в прошлом году вызвала у китайцев бурю эмоций.
Пресс-конференция с Владимиром Путиным в 2019 году поставила рекорд по количеству журналистов, принявших участие в мероприятии. На встречу с главой государства приехали 1895 представителей СМИ. Президент за 4 часа 25 минут успел ответить более чем на 70 вопросов, касавшихся как внутренней, так и внешней политики.
Наибольший резонанс у китайских пользователей Сети вызвал вопрос о возможном участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Один из жителей Поднебесной заявил, что «Путин был рожден стать президентом и оберегать социальную стабильность».
Многие китайцы обратили внимание на хорошую физическую подготовку главы государства, назвав его «достойным выходцем из КГБ».
Китайские журналисты в свою очередь посчитали, что на все вопросы российский национальный лидер отвечает честно и прямо. Сильнее других китайцев поразил ответ Путина на вопрос о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.
Он не стал спекулировать на «удобной теме», сославшись на то, что это «внутриполитическое дело США». Такую реакцию в китайских СМИ сравнили с «мощным ударом русским молотом».
Очередная пресс-конференция Владимира Путина, как сообщал «Рамблер», запланирована на 17 декабря. Она пройдет в онлайн формате. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин будет отвечать не только на вопросы журналистов из зала, но также намерен пообщаться с жителями страны из разных регионов.
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Комментарии 5
В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Царьград ТВ
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