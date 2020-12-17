Китайцы каждый год смотрят пресс-конференцию Путина

Китае каждый год пристально следят за пресс-конференцией президента России Владимира Путина сообщает «Царьград». Прямая линия с главой государства в прошлом году вызвала у китайцев бурю эмоций.

Пресс-конференция с Владимиром Путиным в 2019 году поставила рекорд по количеству журналистов, принявших участие в мероприятии. На встречу с главой государства приехали 1895 представителей СМИ. Президент за 4 часа 25 минут успел ответить более чем на 70 вопросов, касавшихся как внутренней, так и внешней политики.

Наибольший резонанс у китайских пользователей Сети вызвал вопрос о возможном участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Один из жителей Поднебесной заявил, что «Путин был рожден стать президентом и оберегать социальную стабильность».

Многие китайцы обратили внимание на хорошую физическую подготовку главы государства, назвав его «достойным выходцем из КГБ».

Китайские журналисты в свою очередь посчитали, что на все вопросы российский национальный лидер отвечает честно и прямо. Сильнее других китайцев поразил ответ Путина на вопрос о возможном импичменте президента США Дональда Трампа

Он не стал спекулировать на «удобной теме», сославшись на то, что это «внутриполитическое дело США». Такую реакцию в китайских СМИ сравнили с «мощным ударом русским молотом».

Очередная пресс-конференция Владимира Путина, как сообщал «Рамблер», запланирована на 17 декабря. Она пройдет в онлайн формате. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин будет отвечать не только на вопросы журналистов из зала, но также намерен пообщаться с жителями страны из разных регионов.