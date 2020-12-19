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США одобрили вторую вакцину от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 25 минут назад
США одобрили вторую вакцину от коронавируса
Фото: Reuters
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Речь идет о препарате американской компании Moderna. Отмечается, что совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина может быть эффективной в предотвращении COVID-19.

«Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски», — отметило FDA, уточнив, что препарат можно применять пациентам, достигших 18-летия..

Регулятор также указал, что наиболее частыми побочными эффектами, которые обычно длились несколько дней после вакцинации, были боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, боль в суставах, увеличение лимфатических узлов в той же руке, что и инъекция, тошнота и рвота, а также лихорадка. При этом после второй дозы эти побочные эффекты испытывало больше людей, чем после первого укола.
18 декабря сообщалось, что Moderna уничтожила приблизительно 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса. Компания была вынуждена забраковать партию из-за проблем с фильтрацией, возникших на поздней стадии производства. Препарат еще не был разлит в ампулы. Однако в Moderna считают, что инцидент не скажется на планах произвести 20 миллионов доз до конца месяца.
13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, на очереди — вакцина разработки компании Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.
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Комментарии 2
В мире , Pfizer , Аляска , Москва , США
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