США одобрили вторую вакцину от коронавируса 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Речь идет о препарате американской компании Moderna. Отмечается, что совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина может быть эффективной в предотвращении COVID-19.

«Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски», — отметило FDA, уточнив, что препарат можно применять пациентам, достигших 18-летия..

Регулятор также указал, что наиболее частыми побочными эффектами, которые обычно длились несколько дней после вакцинации, были боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, боль в суставах, увеличение лимфатических узлов в той же руке, что и инъекция, тошнота и рвота, а также лихорадка. При этом после второй дозы эти побочные эффекты испытывало больше людей, чем после первого укола.

18 декабря сообщалось , что Moderna уничтожила приблизительно 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса. Компания была вынуждена забраковать партию из-за проблем с фильтрацией, возникших на поздней стадии производства. Препарат еще не был разлит в ампулы. Однако в Moderna считают, что инцидент не скажется на планах произвести 20 миллионов доз до конца месяца.

13 декабря, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, на очереди — вакцина разработки компании Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.