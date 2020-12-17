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Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 

Российская Газета 27 минут назад
Вьетнам испытывает на людях собственную вакцину от COVID-19
Фото: EPA/ТАСС
Вьетнам приступил в четверг к испытанию на людях вакцины от нового коронавируса, разработанной местной фармацевтической фирмой. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики. Ранее препарат успешно прошел испытания на животных и, по данным специалистов, отвечает всем требованиям безопасности для тестирования на добровольцах.
Первый этап клинических исследований продлится до февраля 2021 года. В нем примут участие 60 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Им сделают по две прививки с интервалом в 28 дней, пишет ТАСС. Если результаты испытаний будут удачными, то эта вакцина будет запущена в массовое производство. Ожидаемый объем выпуска препарата — 50 млн доз в год.
Сейчас во Вьетнаме над созданием вакцины работают еще в трех учреждениях. Как полагает профессор Нгуен Тху Ван, возглавляющий национальную программу производства вакцин, Вьетнам сможет начать массовый выпуск собственного препарата от коронавируса к середине 2022 года.
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В мире , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Вьетнам
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