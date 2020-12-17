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Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило семь миллионов 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7 млн
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило отметку в семь миллионов, сообщает Минздрав южноамериканской республики.
По последним данным, за все время пандемии в стране было выявлено 7,04 млн случаев COVID-19, 6,13 млн человек выздоровели, 183735 — умерли. Под наблюдением медиков остаются более 725 тысяч заболевших.
Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса, уступая только Индии и США. По числу смертей Бразилия занимает второе место в мире.
Ранее стало известно, что в США выявили уже более 16 миллионов случаев коронавируса.
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В мире , Минздрав РФ , Бразилия
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