Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7 млн

Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило отметку в семь миллионов, сообщает Минздрав южноамериканской республики.

По последним данным, за все время пандемии в стране было выявлено 7,04 млн случаев COVID-19, 6,13 млн человек выздоровели, 183735 — умерли. Под наблюдением медиков остаются более 725 тысяч заболевших.

Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса, уступая только Индии и США. По числу смертей Бразилия занимает второе место в мире.