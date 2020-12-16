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Москва

Госдеп заявил о «риске дестабилизации» в Карабахе из-за России 

РИА Новости 52 минуты назад
Госдеп: Россия дестабилизирует ситуацию в Карабахе
Фото: РИА Новости
Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер утверждает, что присутствие России влечет "риск дестабилизации" для Нагорного Карабаха.
В ходе пресс-конференции Купера азербайджанский журналист спросил его, как США намерены помогать странам региона противостоять российскому влиянию.

"Вы заметили, и я определенно с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов, всем государствам и сторонам, которые там участвуют (в происходящем — ред.)", — ответил Купер.

По его словам, США выступают за необходимость мирных переговоров и участии в них Минской группы, а также "уделяют дополнительное внимание гуманитарному пространству.
Миротворцы РФ помогли армянам выйти из окружения в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Комментарии 2
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Госдеп США
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