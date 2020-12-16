Госдеп: Россия дестабилизирует ситуацию в Карабахе

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер утверждает, что присутствие России влечет "риск дестабилизации" для Нагорного Карабаха.

В ходе пресс-конференции Купера азербайджанский журналист спросил его, как США намерены помогать странам региона противостоять российскому влиянию.

"Вы заметили, и я определенно с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов, всем государствам и сторонам, которые там участвуют (в происходящем — ред.)", — ответил Купер.

По его словам, США выступают за необходимость мирных переговоров и участии в них Минской группы, а также "уделяют дополнительное внимание гуманитарному пространству.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.