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Украина собралась чествовать нацистов в 2021 году 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Украина собралась чествовать нацистов в 2021 году
Фото: ТАСС
Одобренный Верховной радой перечень важнейших событий в общественно-политической жизни страны и юбилеев выдающихся лиц, которые собираются отмечать на Украине в 2021 году на общегосударственном уровне, предусматривает чествование нацистов и коллаборационистов.
За перечень, включающий список памятных и юбилеев, проголосовали 228 парламентариев при 226 необходимых голосах. В список попали бывший царский офицер Иван Литвиненко, который служил в Украинской повстанческой армии и был в 1947 году расстрелян советской властью; архитектор Сергей Тимошенко, который строил в Германии военные объекты для вермахта (позднее уехал в США); художник Леонид Перфецкий, служивший в дивизии СС «Галичина» (переехал в Канаду).
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Кроме того, в список вошли представитель Организации украинских националистов (ОУН) Николай Капустянский, который открыто сотрудничал с режимом нацистов; сотрудник немецкой вспомогательной полиции Владимир Щигельский, расстрелянный в послевоенной Польше за пособничество нацистам; функционер ОУН-УПА Ростислав Волошин, передает ТАСС.
В списке оказались и участники так называемой небесной сотни Михаил Костышин и Павел Мазуренко. Однако необходимо отметить, что Костышин умер в одном из сел Львовской области от тупой травмы живота, и доказать его связь с евромайданом невозможно. Мазуренко погиб за два месяца до евромайдана от закрытой черепно-мозговой травмы.
При этом на Украине отметят и юбилеи выдающихся личностей, в том числе 100-летие со дня рождения советской подпольщицы Ляли Ратушной из Винницы; Алексея Береста, который участвовал в водружении флага СССР над Рейхстагом; 100-летние юбилеи Героя Советского Союза Павла Романчука, участвовавшего в форсировании Днепра, героя СССР летчика Арсентия Малена — участника Сталинградской битвы, летчика-космонавта Георгия Берегового. Также собираются отметить юбилеи древнерусских князей Игоря Святославича (870 лет) и Данилы Галицкого (820).
Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» выступила против утвержденного Радой списка. Представитель президентской партии «Слуга народа» депутат Максим Бужанский заявил, что все «положительные события и персонажи» стали «ширмой», которая должна сделать чествование «эсэсовцев несколько менее шокирующими».
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против.
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Комментарии
В мире , Иван Литвиненко , Максим Бужанский , Георгий Береговой , Алексей Берест , Украинская повстанческая армия , ООН , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Германия , Канада , США
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