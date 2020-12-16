Украина собралась чествовать нацистов в 2021 году 

Одобренный Верховной радой перечень важнейших событий в общественно-политической жизни страны и юбилеев выдающихся лиц, которые собираются отмечать на Украине в 2021 году на общегосударственном уровне, предусматривает чествование нацистов и коллаборационистов.

Кроме того, в список вошли представитель Организации украинских националистов (ОУН) Николай Капустянский, который открыто сотрудничал с режимом нацистов; сотрудник немецкой вспомогательной полиции Владимир Щигельский, расстрелянный в послевоенной Польше за пособничество нацистам; функционер ОУН-УПА Ростислав Волошин, передает ТАСС

В списке оказались и участники так называемой небесной сотни Михаил Костышин и Павел Мазуренко. Однако необходимо отметить, что Костышин умер в одном из сел Львовской области от тупой травмы живота, и доказать его связь с евромайданом невозможно. Мазуренко погиб за два месяца до евромайдана от закрытой черепно-мозговой травмы.

При этом на Украине отметят и юбилеи выдающихся личностей, в том числе 100-летие со дня рождения советской подпольщицы Ляли Ратушной из Винницы; Алексея Береста , который участвовал в водружении флага СССР над Рейхстагом; 100-летние юбилеи Героя Советского Союза Павла Романчука, участвовавшего в форсировании Днепра, героя СССР летчика Арсентия Малена — участника Сталинградской битвы, летчика-космонавта Георгия Берегового . Также собираются отметить юбилеи древнерусских князей Игоря Святославича (870 лет) и Данилы Галицкого (820).

Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» выступила против утвержденного Радой списка. Представитель президентской партии «Слуга народа» депутат Максим Бужанский заявил, что все «положительные события и персонажи» стали «ширмой», которая должна сделать чествование «эсэсовцев несколько менее шокирующими».