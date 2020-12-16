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Европарламент одобрил новый семилетний бюджет ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Европарламент одобрил новый семилетний бюджет ЕС
Фото: РИА Новости
Европейский парламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза, говорится в сообщении ЕП.

« [Европейский] парламент дал свое разрешение в среду на следующий многолетний финансовый план», — приводит сообщение Европарламента РИА «Новости».

Теперь документ должен официально принять Совет стран ЕС.
Напомним, в ноябре Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, однако Польша и Венгрия заблокировали документ. Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не уступила Брюсселю и считает результаты переговоров о бюджете ЕС победой.
В осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии отмечалось, что суммарный госдолг 19 стран еврозоны в 2020 году впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества.
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В мире , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , РИА Новости
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