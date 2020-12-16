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В США заявили о попытке устроить теракт «в стиле 11 сентября» 

РИА Новости 1 час назад
Кенийцу, принадлежащему к исламистской группировке "Аш-Шабаб", предъявили обвинения в Нью-Йорке в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года, когда два угнанных террористами самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, следует из заявления минюста США.
Мужчине были предъявлены обвинения по шести пунктам в преступлениях, связанных с терроризмом, "на основании его деятельности в качестве боевика иностранной террористической организации "Аш-Шабаб", включая сговор с целью угона самолета, чтобы совершить теракт в стиле 11 сентября в Соединенных Штатах".
Обвиняемый — Чоло Абди Абдуллах — был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря. Он предстанет перед судом в среду.

"Как заявляется, Чоло Абди Абдулла в рамках террористического заговора, которым руководили высокопоставленные лидеры "Аш-Шабаб", прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах", — приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Видео , Происшествия , Министерство обороны , Всемирный торговый центр , ООН , Аш-Шабаб , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Аль-Каида
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