"Как заявляется, Чоло Абди Абдулла в рамках террористического заговора, которым руководили высокопоставленные лидеры "Аш-Шабаб", прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах", — приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.