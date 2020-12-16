Байден рассказал, когда сделает прививку от COVID-19 

Избранный президент США Джо Байден пообещал, что не станет делать прививку от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска.

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.

"Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна", — заявил Байден журналистам, отвечая на вопрос когда он намерен сделать прививку от COVID-19.

Он отметил, что его команда сейчас работает над этим планом и пообещал, что привьется от коронавируса публично.

Ранее Байден говорил, что хочет успокоить тех, кто боится вакцины от коронавируса, потому что самый старый избранный президент примет препарат.

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