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Москва

Байден рассказал, когда сделает прививку от COVID-19 

РИА Новости 14 минут назад
Избранный президент США Джо Байден пообещал, что не станет делать прививку от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска.
В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.

"Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна", — заявил Байден журналистам, отвечая на вопрос когда он намерен сделать прививку от COVID-19.

Он отметил, что его команда сейчас работает над этим планом и пообещал, что привьется от коронавируса публично.
Байдена призвали считаться с Россией
Ранее Байден говорил, что хочет успокоить тех, кто боится вакцины от коронавируса, потому что самый старый избранный президент примет препарат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 2
В мире , Видео , Джозеф Байден , Pfizer
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