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Во Франции вынесли приговоры обвиняемым в терактах против Charlie Hebdo 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Во Франции вынесли приговоры обвиняемым в терактах против Charlie Hebdo
Фото: flickr.com
Парижский суд вынес приговоры в отношении всех обвиняемых в причастности к терактам 2015 года против редакции французского издания Charlie Hebdo и супермаркета Hyper Cacher, сообщил телеканал BFM.
В отношении Мохаммеда Белусина суд заочно вынес решение о пожизненном сроке. При этом не исключается, что Белусин погиб в ходе военных действий в Сирии. Второй из основных обвиняемых, Али Риза Полат, признан виновным в пособничестве террористическим убийствам и заочно осужден на 30 лет тюремного заключения. Еще один фигурант, Хайат Бумедьен, также заочно осуждена на 30-летний срок. Кроме того, нескольким фигурантам дела суд назначил четырехлетние сроки тюремного заключения. В то же время в последний день процесса суд снял обвинения в терроризме с шести из одиннадцати подсудимых, передает ТАСС.
Напомним, осенью 2015 года в результате терактов во Франции погибли 17 человек. Нападения в Париже на редакцию Charlie Hebdo совершили братья Саид и Шериф Куаши. От рук радикалов погибли, в частности, такие известные во Франции карикатуристы, как Шарб, Жан Кабю и Жорж Волински. Нападение террористов последовало вскоре после публикации изданием двенадцати карикатур на пророка Мухаммеда. В дальнейшем они были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом.
После этого сообщник братьев Куаши Амеди Кулибали убил сотрудницу полиции в городе Монруже, расположенном рядом с Парижем, а затем расстрелял посетителей кошерного магазина Hyper Cacher на юго-востоке французской столицы. Он был уничтожен спецподразделением полиции. Бумедьен, как выяснило следствие, была его ближайшим помощником при подготовке теракта. В дальнейшем ей удалось покинуть Францию.
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В мире , Charlie Hebdo , ИТАР-ТАСС , Париж , Сирия , Франция
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