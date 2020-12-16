Во Франции вынесли приговоры обвиняемым в терактах против Charlie Hebdo 

Парижский суд вынес приговоры в отношении всех обвиняемых в причастности к терактам 2015 года против редакции французского издания Charlie Hebdo и супермаркета Hyper Cacher, сообщил телеканал BFM.

В отношении Мохаммеда Белусина суд заочно вынес решение о пожизненном сроке. При этом не исключается, что Белусин погиб в ходе военных действий в Сирии . Второй из основных обвиняемых, Али Риза Полат, признан виновным в пособничестве террористическим убийствам и заочно осужден на 30 лет тюремного заключения. Еще один фигурант, Хайат Бумедьен, также заочно осуждена на 30-летний срок. Кроме того, нескольким фигурантам дела суд назначил четырехлетние сроки тюремного заключения. В то же время в последний день процесса суд снял обвинения в терроризме с шести из одиннадцати подсудимых, передает ТАСС

Напомним, осенью 2015 года в результате терактов во Франции погибли 17 человек. Нападения в Париже на редакцию Charlie Hebdo совершили братья Саид и Шериф Куаши. От рук радикалов погибли, в частности, такие известные во Франции карикатуристы, как Шарб, Жан Кабю и Жорж Волински. Нападение террористов последовало вскоре после публикации изданием двенадцати карикатур на пророка Мухаммеда. В дальнейшем они были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом.

После этого сообщник братьев Куаши Амеди Кулибали убил сотрудницу полиции в городе Монруже, расположенном рядом с Парижем, а затем расстрелял посетителей кошерного магазина Hyper Cacher на юго-востоке французской столицы. Он был уничтожен спецподразделением полиции. Бумедьен, как выяснило следствие, была его ближайшим помощником при подготовке теракта. В дальнейшем ей удалось покинуть Францию.