Россиян задержали в Европе по делу «русской мафии» 

Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», сообщает РИА «Новости».

Среди задержанных — 8 россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана , гражданин Алжира , 11 испанцев.

В полиции отметили, что это крупнейшая операция против восточно-европейской мафии за последние десять лет. Задержанные в результате спецоперации лица занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».

По данным следствия, «организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров».

Расследование началось в 2013 году. Полиция установила, что преступные организации из бывшего Советского Союза вкладывают полученные преступным путем деньги в дискотеки, рестораны, недвижимость в Испании. Было установлено, что участники группы ввозили в Испанию наличные, осуществляли сомнительные банковские операции, открывали подставные компании и использовали подставных лиц.

В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.