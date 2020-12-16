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Россиян задержали в Европе по делу «русской мафии» 

Вероника Полынина 46 минут назад
Россиян задержали в Европе по делу «русской мафии»
Фото: РИА Новости
Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», сообщает РИА «Новости».
Среди задержанных — 8 россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана, гражданин Алжира, 11 испанцев.
В полиции отметили, что это крупнейшая операция против восточно-европейской мафии за последние десять лет. Задержанные в результате спецоперации лица занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».
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По данным следствия, «организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров».
Расследование началось в 2013 году. Полиция установила, что преступные организации из бывшего Советского Союза вкладывают полученные преступным путем деньги в дискотеки, рестораны, недвижимость в Испании. Было установлено, что участники группы ввозили в Испанию наличные, осуществляли сомнительные банковские операции, открывали подставные компании и использовали подставных лиц.
В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.
Ранее, как сообщал «Рамблер», американское издание The Buffalo Chronicle выдвинуло версию, что демократ Джо Байден выиграл президентские выборы благодаря поддержке мафии из Филадельфии. Сообщается, что босс мафии Джоуи Мерлино со своими подручными подделали около 300 тысяч бюллетеней, полученных от команды Байдена. Стоимость каждого бюллетеня составила 10 долларов, что позволило мафии заработать 3 млн долларов.
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В мире , Происшествия , Джозеф Байден , РИА Новости
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