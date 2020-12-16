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Москва

Пока вы не уснули: новая вспышка коронавируса угрожает Европе 

Елена Прошина 24 минуты назад
Пока вы не уснули: новая вспышка коронавируса угрожает Европе
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперты предупредили россиян о последствиях из-за снятия вкладов

Массовое опустошение банковских счетов клиентами может привести к негативным последствиям, среди которых — потеря средств и удорожание недвижимости, заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты. В кредитных организациях надеются, что вкладчики со временем одумаются.
Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев 2020 года российские клиенты банков закрыли рублевые вклады на сумму 1,4 трл рублей, валютные — на сумму 13 млрд долларов.
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Прорвавшийся из окружения армянский солдат озвучил условия азербайджанцев

Тридцать армянских военных, вышедших из окружения в карабахском селе Хин Тагер, перекрыли участок трассы Ереван-Гюмри вместе со своими односельчанами. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По словам одного из солдат, их командир смог договориться с азербайджанцами и те выпустили их из окружения.
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Россию хотят привлечь к суду за смерть англичанки в 2018 году

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Родственники британки Дон Стерджес, умершей в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, обратились в Высокий суд Лондона, сообщив о намерении подать иск против России в связи со смертью женщины.
Как сообщила в среду газета Daily Mirror, представители семьи инициировали судебную процедуру по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека, однако пока не подали в суд заявление с изложением сути иска.
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Меркель отказалась от "нового старта" в отношениях с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страна нуждается в «хороших стратегических отношениях» с Россией, сообщает ТАСС. При этом политик заявила, что есть ряд принципиальных моментов, на которые Берлин не будет закрывать глаза.
Меркель подчеркнула, что у разговоров о российско-немецких отношениях две стороны: с одной — есть сильное желание их улучшить, с другой — немецкие политики «не должны закрывать глаза на реальность».
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Собянин заявил о сохранении ограничений по коронавирусу в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, с большой долей вероятности будут продлены, сообщает РИА Новости.
Заявление Собянина прозвучало во время заседания В Московской городской думе, где мэр выступил с отчетом. Он подчеркнул, что в ближайшие несколько месяцев мировая экономика продолжит испытывать потрясения, а россиянам, в частности, еще придется пожить в текущих условиях.
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Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил двух россиян

Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил двух человек в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вечером 6 ноября 22-летний Данил Сократов встретил свою 19-летнюю девушку Анастасию Лимаренко на станции. Вместе они пошли к нему домой. Там их ждали родители. В тот день у молодых людей была годовщина — они начали встречаться год назад. Сократов и Лимаренко готовились к свадьбе весной.
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ВОЗ предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возможной вспышке коронавируса в Европе в начале 2021 года, если люди не будут соблюдать ограничительные меры в праздники.

«Несмотря на некоторый слабый прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего всплеска в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить его», — приводит РИА «Новости» заявление бюро.

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Американская ракета рухнула в Тихий океан

ТК «Звезда»
Ракета-носитель частной американской компании Astra, стартовавшая во вторник, 15 декабря, в 23.55 по московскому времени в ходе испытательного запуска с космодрома Кадьяк на Аляске, не достигла орбиты.
После запуска двигатель второй ступени выключился, израсходовав топливо раньше срока на 15 секунд.
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Джонсон создает новый саммит G7 без России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Индию, Австралию и Южную Корею принять участие в саммите G7. Именно такой состав Лондон предлагал для создания альянса демократических государств — D10, цель которого — борьба с авторитарными режимами.
Пригласить эти страны в "большую семерку" предлагал ранее и Трамп. Эксперты считают, что такой клуб будет носить преимущественно антикитайский характер.
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В Карабахе пропали 100 военных

В Нагорном Карабахе уже второй день разыскивают около 100 военнослужащих армии непризнанной республики, сообщают в Ереване. Ранее в сети появились кадры, на которых видно, что эти военные якобы находятся в плену. Их поиски ведутся в Гадрутском районе, где ранее произошло нарушение перемирия.
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Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
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В мире , Борис Джонсон , Сергей Собянин , Ангела Меркель , Дон Стерджес , Мосгордума , ВОЗ , ТК "Звезда" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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