В Словакии ужесточили коронавирусные ограничения 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Словакии правительство республики приняло решение с 19 декабря закрыть большинство магазинов, а также ввести запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости, сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации [в Словакии] с субботы, 19 декабря, в республике закрываются магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также вводится запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Такое решение приняло правительство. Рекомендуем [жителям страны] встречать Рождество в самом узком семейном кругу», — приводит ТАСС заявление министра в эфире Словацкого телевидения.

В Словакии с 1 октября был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии с 16 марта по 14 июня. На этот раз он должен завершиться 30 декабря. Эксперты прогнозируют, что власти продлят его. В стране обязателен масочный режим. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до 20 тыс. евро.

Ранее в среду Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возможной вспышке COVID-19 в Европе в начале 2021 года в случае несоблюдения ограничительных мер в праздники.